الدفاع الروسية تنشر مشاهد جديدة للأسلحة التي تركتها قوات كييف بعد فرارها من أفدييفكا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد جديدة لأسلحة ومعدات عسكرية بينها غربية، تركتها القوات الأوكرانية خلال فرارها من مدينة أفدييفكا في دونيتسك أمام تقدم الجيش الروسي الذي حرر المدينة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "يواصل العسكريون الروس تمشيط ضواحي مدينة أفدييفكا وتطهيرها من فلول المسلحين الأوكرانيين وتطويق تجمعاتهم المتشتتة في ضواحي المدينة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد تحرير قوات "المركز" الروسية مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، وتقدم القوات الروسية بعمق 8.6 كم على مساحة 31.75 كم مربع.

وأشارت إلى أن خسائر العدو في المدينة بلغت 1500 قتيل، وأن عددا كبيرا من الأوكرانيين وقعوا في الأسر، دون أن تكشف عددهم.

المصدر: نوفوستي