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مدفيديف: روسيا تعرف كيف تنتصر ولذلك هي أكبر بلد في العالم

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مدفيديف: روسيا تعرف كيف تنتصر ولذلك هي أكبر بلد في العالم
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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أشاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في لقاء مع القادة العسكريين في الشيشان بروسيا وقدراتها، مشيرا إلى أنها تتقن تحقيق الانتصارات وهذا ما جعلها البلد الأكبر في العالم.

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وقال مدفيديف أثناء لقائه مع المتطوعين والقادة العسكريين الشيشان في جامعة القوات الخاصة بمدينة غوديرميس بجمهورية الشيشان الروسية: "كانت هناك فترات كهذه في تاريخ وطننا، ولذلك نعيش في بلد كبير وقوي، في بلد عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ليس أقل شأنا من حيث قدرتها العسكرية من أي بلد آخر في العالم، وسأقول إننا في الظروف الحالية ربما أقوى دولة بمعنى إتقاننا تحقيق الانتصارات".

وأشار مخاطبا المقاتلين إلى أن حياتهم وكل ما قدموه لبلادهم وجمهوريتهم وعائلاتهم "إسهام في الانتصار المشترك".

المصدر: نوفوستي

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