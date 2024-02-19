القوات الروسية تصد أكثر من 10 محاولات لكييف لاختراق خط التماس في لوغانسك

صرح عضو مجلس الدوما فيكتور فودولاتسكي أن القوات الروسية أحبطت أكثر من 10 محاولات لقوات كييف ومرتزقة أجانب لاختراق الدفاعات الروسية على محور كوبيانسك وفي مدينة كريمينايا في لوغانسك.

وقال فودولاتسكي: "خلال الأسبوع الماضي، حاول الفاشيون الأوكرانيون والمرتزقة عدة مرات شن هجوم مضاد في منطقة غابات سيريبريانسكي، وفي منطقة غابات كريمينسكي، وعلى محور كوبيانسك..انتهت جميع محاولاتهم، التي بلغ عددها أكثر من 10، بهزيمة كاملة للمجموعات التخريبية..وتم القضاء عليهم من قبل طيران جيشنا".

إقرأ المزيد

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: "تاس"+RT