الداخلية الإسبانية تشير إلى احتمالية وقوع خطأ في التعرف على هوية مكسيم كوزمينوف

أشارت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الاثنين إلى احتمالية وقوع خطأ في التعرف على هوية الرجل الذي عثر عليه ميتا في إسبانيا، والذي قال الحرس المدني في البلاد إنه مواطن أوكراني.

وقال مصدر في الوزارة لمراسل وكالة "تاس" تعليقا على معلومات حول احتمال موت مكسيم كوزمينوف في مقاطعة أليكانتي، والذي اختطف مروحية عسكرية روسية في عام 2023: "ربما تم التعرف بشكل غير صحيح على هوية الرجل الميت في إسبانيا، والذي وصفه الحرس المدني في البلاد بأنه أوكراني".

إقرأ المزيد

وأضافت الوزارة أنه "في يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي تم العثور على رجل ميت مصاب بعدة طلقات نارية في فيلاخويوسا في (أليكانتي)، وخلال التحقيق الجاري، تبين أن هوية هذا الشخص يمكن أن تكون مزيفة ومن الممكن أن الحديث يدور هنا عن شخص آخر".

وأكدت الوزارة أن الحرس المدني "يواصل التحقق من هذه البيانات، لكنه لا يستطيع بعد تقديم معلومات إضافية".

وحذفت بوابة الأخبار الإسبانية المستقلة "يوريكا نيوز" خبرا عن منصة "إكس" حول موت الطيار مكسيم كوزمينوف الذي اختطف مروحية روسية في صيف 2023.

وكانت بوابة "يوريكا نيوز" قد ذكرت في وقت سابق أن الشرطة الإسبانية عثرت على جثة الطيار مكسيم كوزمينوف في مدينة فيلاخويوسا بمقاطعة أليكانتي.

يذكر أن ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، أكد في وقت سابق وفاة الطيار مكسيم كوزمينوف، الذي اختطف مروحية روسية من طراز "مي 8" في صيف 2023، في إسبانيا.

وقال يوسوف لوكالة "آر بي كي-أوكرانيا" اليوم الاثنين تعليقا على المعلومات المتعلقة بوفاة كوزمينوف: "يمكننا تأكيد حقيقة الوفاة".

وأعلنت الخدمة الصحفية للحرس المدني الإقليمي الإسباني، أن وكالات إنفاذ القانون الإسبانية تحقق في جريمة القتل المزعومة لمواطن أوكراني في منطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي.

وبحسب الخدمة الصحفية، فقد تم العثور على الجثة في مرآب في مقاطعة أليكانتي مصابة بطلقات نارية. مشيرة إلى أنه تم العثور على "رجل يبلغ من العمر 33 عاما ويحمل الجنسية الأوكرانية"، ولم يقدم الحرس المدني الإقليمي مزيدا من التفاصيل، مشيرا إلى إجراء تحقيق في القضية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين، أنه تم العثور على مكسيم كوزمينوف، الذي اختطف مروحية عسكرية عام 2023 وقتل اثنين من رفاقه كانا على متنها، ميتا في إسبانيا.

وبالتنسيق مع المخابرات العسكرية الأوكرانية، اختطف مكسيم كوزمنوف الذي كان طيارا في الجيش الروسيمروحية من طراز "مي 8" وفر بها إلى الأراضي الأوكرانية، كما اختطف خلال الحادث اثنين من أفراد طاقم الطائرة، وهما مهندس طيران يدعى نيكيتا، وملاح يدعى خورشيد، اللذين خدعهما واستدرجهما إلى الأراضي الأوكرانية ثم قتلهما.

وزعم كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أنهما "قتلا أثناء محاولتهما الفرار"، وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد كوزمينوف.

المصدر: "نوفوستي"+RT