الاستخبارات الأوكرانية تؤكد مقتل الطيار الذي اختطف مروحية روسية

أكد ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، وفاة الطيار مكسيم كوزمينوف، الذي اختطف مروحية روسية من طراز "مي 8" في صيف 2023، في إسبانيا.

وقال يوسوف لوكالة "آر بي كي-أوكرانيا" اليوم الاثنين تعليقا على المعلومات المتعلقة بوفاة كوزمينوف: "يمكننا تأكيد حقيقة الوفاة".

وأعلنت الخدمة الصحفية للحرس المدني الإقليمي الإسباني، أن وكالات إنفاذ القانون الإسبانية تحقق في جريمة القتل المزعومة لمواطن أوكراني في منطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي.

وبحسب الخدمة الصحفية، فقد تم العثور على الجثة في مرآب في مقاطعة أليكانتي مصابة بطلقات نارية. مشيرة إلى أنه تم العثور على "رجل يبلغ من العمر 33 عاما ويحمل الجنسية الأوكرانية". ولم يقدم الحرس المدني الإقليمي مزيدا من التفاصيل، مشيرا إلى إجراء تحقيق في القضية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين، أنه تم العثور على مكسيم كوزمينوف، الذي اختطف مروحية عسكرية عام 2023 وقتل اثنين من رفاقه كانا على متنها، ميتا في إسبانيا.

وبالتنسيق مع المخابرات العسكرية الأوكرانية، اختطف مكسيم كوزمنوف الذي كان طيارا في الجيش الروسيمروحية من طراز "مي 8" وفر بها إلى الأراضي الأوكرانية، كما اختطف خلال الحادث اثنين من أفراد طاقم الطائرة، وهما مهندس طيران يدعى نيكيتا، وملاح يدعى خورشيد، اللذين خدعهما واستدرجهما إلى الأراضي الأوكرانية ثم قتلهما.

وزعم كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أنهما "قتلا أثناء محاولتهما الفرار"، وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد كوزمينوف.

المصدر: RT