إعلام: العثور على الطيار الذي اختطف مروحية عسكرية روسية في إسبانيا ميتا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين، أنه تم العثور على مكسيم كوزمينوف، الذي اختطف مروحية عسكرية روسية في عام 2023 وقتل اثنين من رفاقه كانا على متنها، ميتا في إسبانيا.

وكانت صحيفة ABC أول من كتب عن الحادث، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 33 عاما على منحدر مرآب في بلدة لا فيلاخويوسا في أليكانتي مصابا بعدة أعيرة نارية.

وذكرت صحيفة "يوريكا نيوز"، نقلا عن مصادر في الحرس المدني الإسباني، أن كوزمينوف كان يعاني مؤخرا من مشاكل إدمان الكحول والمخدرات.

وقال جيرانه لمسؤولي إنفاذ القانون إن "الأجنبي تصرف بشكل غير لائق، وكثيرا ما كان يصرخ ويتحدث وهو في حالة سكر ويروي قصصا كثيرة عن حياته الماضية والحالية".

وبالتنسيق مع المخابرات العسكرية الأوكرانية، اختطف مكسيم كوزمنوف الذي كان طيارا في الجيش الروسيمروحية من طراز "مي 8" وفر بها إلى الأراضي الأوكرانية، كما اختطف خلال الحادث اثنين من أفراد طاقم الطائرة، وهما مهندس طيران يدعى نيكيتا، وملاح يدعى خورشيد، اللذين خدعهما واستدرجهما إلى الأراضي الأوكرانية ثم قتلهما.

وزعم كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، أنهما "قتلا أثناء محاولتهما الفرار"، وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد كوزمينوف.

المصدر: RT