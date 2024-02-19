العثور على جثث جنود في أفدييفكا على بزاتهم شارات عسكرية أمريكية وبولندية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0a3
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي العثور أثناء تطهير مدينة أفدييفكا المحررة على جثث جنود كانت على زيهم شارات عسكرية أمريكية وبولندية.
وقال كيماكوفسكي في حديث لوكالة "تاس": "كشفت عملية تطهير مدينة أفدييفكا عن العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام بينها جثث جنود على زيهم شارات عسكرية أمريكية وبولندية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا السبت الماضي وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.
المصدر: نوفوستي