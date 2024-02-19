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زيلينسكي يقر بوضع "بالغ الصعوبة" على الجبهة

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زيلينسكي يقر بوضع
AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.

وقال زيلينسكي إن "الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا"، مضيفا أن بلاده تعاني نقصا في القذائف المدفعية وتحتاج إلى أنظمة دفاع جوي على خط الجبهة وأسلحة أبعد مدى.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كيف خسرت خلال الأيام الماضية مدينة أفدييفكا الاستراتيجية وفرت تحت نيران الجيش الروسي، تاركة معداتها وآلياتها العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع  الروسية أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي".

وتتكبد قوات كييف يوميا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، فيما تعزز القوات الروسية مواقعها وتحصن خطوط دفاعاتها على مختلف الجبهات.

المصدر: RT+ أ ف ب

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