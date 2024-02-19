رئيس الوزراء الفنلندي: لا ننوي استقبال أسلحة نووية على أراضينا

قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو في حديث لصحيفة Rzeczpospolita البولندية، إن فنلندا لا تنوي استقبال أسلحة نووية على أراضيها.

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وتابع أوربو أن هذا "ليس ضروريا" لأن حلف "الناتو" نفسه يوفر الردع النووي، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية المنتشرة بالفعل في دول أخرى كافية لضمان أمن "الناتو".

وتابع رئيس الوزراء الفنلندي: "إن الأسلحة النووية منتشرة في عدد من دول الحلف، إلا أننا، في الوقت نفسه، نستعد بعناية لمهامنا كدولة جديدة في (الناتو)"وأكد أوربو أن السلطات الفنلندية لا ترى حاليا تهديدا بـ "هجوم من روسيا"، لكنها تعتقد أن البلاد مستعدة لصراع محتمل، وأشار إلى أن احتياطيات القوات المسلحة الفنلندية تبلغ 800 ألف فرد.

وكانت السلطات البولندية قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في وضع أسلحة نووية أمريكية في البلاد كجزء من برنامج المشاركة النووية.

وقد أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في 4 أبريل 2023.

المصدر: نوفوستي