"ملجأ ضخم لحماية آلاف الأشخاص تحت الأرض".. فنلندا تتحضر لضربة نووية (فيديو)

نشرت صحيفة "بيلد" تقريرا عن ملجأ ضخم شيدته السلطات الفنلندية تحت الأرض في ضواحي هلسنكي، "تحسّبا لضربة نووية روسية"، حسب مزاعم القائمين على هكذا مشاريع.

وكتبت الصحيفة: "يقع الملجأ على عمق 25 مترا تحت الأرض في ضواحي هلسنكي، ومصمم للحماية من الهجمات النووية الروسية المحتملة".

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يصور تجهيزات الملجأ ومرافقه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت السلم، يحتوي على مركز للياقة البدنية وملعب للأطفال ومسبح، وفي حالة الحرب، تتوفر فيه إمكانية ضخ المياه لتغطي حاجة 3800 شخص.

المصدر: بيلد