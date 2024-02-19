القوات الروسية تبسط سيطرتها بالكامل على مصنع فحم الكوك في أفدييفكا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تطهير مصنع فحم الكوك في ضواحي مدينة أفدييفكا المحررة من فلول القوات الأوكرانية، ورفع العلم الروسي ورايات الجيش على مباني ومرافق المصنع.

وجاء في بيان الوزارة: "سيطرت القوات الروسية بالكامل على مصنع فحم الكوك في ضواحي أفدييفكا، وتم رفع الأعلام الروسية على مباني ومرافق المصنع".

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يشار إلى أن وحدات من القوات الأوكرانية تواصل انسحابها غير المنظم وسط فرار الكثيرين من جنودها وترك معداتهم وأسلحتهم العسكرية ومواقعهم في محيط أفدييفكا.

وأعلن القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي "انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع"، بعد يومين من فرار قواته أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن قوات كييف.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف بأن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا كان بسبب نقص الأسلحة.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي