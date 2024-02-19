 
مباشر

القوات الروسية تنقذ 20 عسكريا أوكرانيا جريحا عثر عليهم في أفدييفكا بعد تحريرها

أخبار العالم

القوات الروسية تنقذ 20 عسكريا أوكرانيا جريحا عثر عليهم في أفدييفكا بعد تحريرها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x073

أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الروسية أجلت أكثر من 20 عسكريا أوكرانيّا جريحا تركهم جيشهم بعد فراره من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك.

وقالت مصادر الجمهورية: "فر الجانب الأوكراني بشكل فوضوي من أفدييفكا حتى قبل إعلان الانسحاب من المدينة. تركوا جنودهم المصابين يموتون، وقواتنا تعمل على إجلائهم وإنقاذهم. في الوقت الحالي، تم إخراج أكثر من عشرين جنديا جريحا".

إقرأ المزيد
بوتين يهنئ الجيش الروسي بالنجاح والنصر المهم في تحرير مدينة أفدييفكا
بوتين يهنئ الجيش الروسي بالنجاح والنصر المهم في تحرير مدينة أفدييفكا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا السبت الماضي وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.

وأعلن القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي "انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع"، بعد يومين من فرار قواته أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن قوات كييف.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف بأن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا كان بسبب نقص الأسلحة.

أكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنها قطعت طرق الإمداد عن قوات زيلينسكي في أفدييفكا، التي لم يتبق أمامها سوى الاستسلام أو الانسحاب عبر ممر وحيد بقي مفتوحا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا