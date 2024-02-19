القوات الروسية تنقذ 20 عسكريا أوكرانيا جريحا عثر عليهم في أفدييفكا بعد تحريرها

أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الروسية أجلت أكثر من 20 عسكريا أوكرانيّا جريحا تركهم جيشهم بعد فراره من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك.

وقالت مصادر الجمهورية: "فر الجانب الأوكراني بشكل فوضوي من أفدييفكا حتى قبل إعلان الانسحاب من المدينة. تركوا جنودهم المصابين يموتون، وقواتنا تعمل على إجلائهم وإنقاذهم. في الوقت الحالي، تم إخراج أكثر من عشرين جنديا جريحا".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا السبت الماضي وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.

وأعلن القائد الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي "انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع"، بعد يومين من فرار قواته أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن قوات كييف.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف بأن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا كان بسبب نقص الأسلحة.

أكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنها قطعت طرق الإمداد عن قوات زيلينسكي في أفدييفكا، التي لم يتبق أمامها سوى الاستسلام أو الانسحاب عبر ممر وحيد بقي مفتوحا.

المصدر: تاس