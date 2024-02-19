بوتين يوقع أمرا بتسليم أصول مصنع ومصرف مملوكين من قبل مؤسستين أجنبيتين لجهات روسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقتين بشأن تسليم إدارة أصول مصنع ومصرف، كانت تمتلكهما مؤسستان أجنبيتان، للجهات الروسية على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.

وحسب مرسوم الرئيس المنشور على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، يوم الاثنين، قرر بوتين تسليم 100% من أسهم مصنع أوليانوفسك لآلات التفريز لإدارة الهيئة الفدرالية الروسية لإدارة ممتلكات الدولة.

ويأتي ذلك "استكمالا لقائمة الأصول المنقولة للإدارة الحكومية مؤقتا" على خلفية العقوبات الأجنبية ضد روسيا.

يشار إلى أن المصنع كانت تمتلكه شركة Gildemeister Beteiligungen الألمانية، التي تدخل ضمن كونسورتيوم DMG Mori الألماني الياباني، الذي يعتبر إحدى أكبر الشركات لصناعة آلات التفريز وغيرها من الماكينات في ألمانيا.

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وفي اليوم ذاته وقع الرئيس الروسي على قرار يسمح لمصرف "أكسبوبنك" الروسي بشراء 100% من أسهم الفرع الروسي لمؤسسة HSBC المالية الدولية الكبرى.

واتخذ هذا القرار تنفيذا لمرسوم الرئيس الصادر في أغسطس 2022 بشأن "اتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة في المجال المالي وقطاع الطاقة على خلفية الخطوات غير الودية من قبل بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية".

جدير بالذكر أن فرع مصرف HSBC في روسيا تأسس في عام 1996، ويحل حاليا في المرتبة الـ 117 من حيث حجم الأصول بين المصارف في روسيا، وهو تابع لإحدى المؤسسات المالية الكبرى في العالم HSBC، التي تم تأسيسها في القرن التاسع عشر من قبل السلطات البريطانية في هونغ كونغ.

يذكر أن العديد من الشركات والمؤسسات الأجنبية قررت الانسحاب من روسيا أو بيع مشاريعها وممتلكاتها في البلاد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022، وإعلان الدول الغربية الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة تشديد العقوبات على روسيا.

المصدر: وكالات