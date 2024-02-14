نائب رئيس الوزراء الروسي: خمس الشركات الأوروبية فقط انسحبت من روسيا

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن 100 شركة فقط من أصل 500 شركة أوروبية غادرت السوق الروسية، كما أن معظم الشركات المنسحبة تركت بابا للعودة.

وجاء تصريح مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة، في الجلسة العامة ليوم الصناعة المنعقد في إطار منتدى ومعرض "روسيا" في العاصمة موسكو.

وقال مانتوروف: "هذه البيانات من رابطة الشركات الأوروبية، من أصل 500 شركة أوروبية كبيرة كانت موجودة في السوق الروسية انسحب منها 100 شركة بشكل رسمي حتى الآن أي 20%، ومعظم هذه الشركات لديها خيار العودة، وبناء على قرار رئاسي يجب أن يتم ذلك في غضون عامين".

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وأشار إلى أن روسيا تعتبر سوقا جذابة ومهمة للشركات الأجنبية، إذ تتمتع بمقومات مغرية ومنها أسعار موارد الطاقة المنافسة، لافتا إلى أن قطاع الأعمال يعاني في أوروبا جراء الأسعار الفلكية لموارد الطاقة.

وأكد مانتوروف أن روسيا تعتزم مواصلة العمل لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الظروف المناسبة سواء على مستوى الشركات أو الأفراد.

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، وفي ظل ذلك قررت مجموعة من الشركات الغربية الانسحاب من السوق الروسية.

من جهتها أكدت موسكو دعمها للشركات المتضررة في روسيا، وشددت على أن الفراغ الناتج عن مغادرة شركات أوروبية لن يدوم وستملؤه شركات وطنية أو من الدول الصديقة.

المصدر: تاس