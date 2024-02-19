مدفيديف: روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان تحقيق النصر في العملية العسكرية الخاصة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم الاثنين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار وتكليل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالنصر.

وقال مدفيديف في مقطع فيديو نشر على صفحته في شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية الروسية خلال اجتماعه مع العسكريين في جمهورية الشيشان الروسية: "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة النظام وإنهاء العملية العسكرية الخاصة بنجاح كامل - أي النصر".

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وتمنى مدفيديف التوفيق لأفراد الجيش الذين سيتوجهون قريبا إلى خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف: "نحن ننتظر عودتكم إلى الوطن منتصرين، ونحن على ثقة من أن النصر سيكون حليفنا، نحن فخورون بكم، اعتنوا بأنفسكم".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن ثقته بانتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة في عام 2024، مشيرا إلى أن توقيع كييف على استسلامها سيكون بعد سيطرة روسيا على عدد من المدن.

وقال قديروف: "أنا واثق من أن الأخبار الجيدة والنصر ينتظرنا جميعا في عام 2024، نحن على استعداد لتنفيذ أي أمر يصدره قائدنا الأعلى فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".

وتستمر روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقتها في 24 فبراير عام 2024، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: "نوفوستي"+RT