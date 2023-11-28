بوتين: حرب العقوبات الخاطفة ضدنا فشلت وسنزيد دعم ريادة الأعمال السيادية في البلاد

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حرب العقوبات التي أرادها أصحابها أن تكون حربا خاطفة ضد روسيا قد فشلت، وأن البلاد ستزيد من دعمها للأعمال الريادية ذات السيادة.

وقال بوتين، في كلمة أمام مؤتمر مجمع الشعب الروسي العالمي: "من خلال توحيد جهود الدولة وقطاع الأعمال، أحبطنا العدوان الاقتصادي غير المسبوق للغرب. فشلت حربه الخاطفة بالعقوبات. روسيا ستزيد من دعمها لريادة الأعمال الوطنية السيادية".

ودعا بوتين، رجال الأعمال إلى الاستثمار في روسيا، وخلق فرص عمل، وتطوير الإنتاج، والمشاركة في تدريب الموظفين، مؤكدا أنه "عندها سوف يترجم نمو الاقتصاد الوطني إلى نجاحات وفرص جديدة لشركاتكم".

هذا وأقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت يوم 24 فبراير 2022.

وحذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك لا يساهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: RT