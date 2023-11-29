قديروف: النصر والأخبار الجيدة تنتظرنا في العام 2024

أعرب رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن ثقته بانتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة في عام 2024. مشيرا إلى أن توقيع كييف على استسلامها سيكون بعد سيطرة روسيا على عدد من المدن.

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "سيتعين على الجيش الروسي السيطرة على عدة مدن أخرى قبل السماح للسلطات الأوكرانية بالتوقيع على أوراق الاستسلام".

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وعبّر قديروف عن ثقته بأن الأخبار الجيّدة والنصر بانتظار روسيا في العام 2024، وقال: "أنا واثق من أن الأخبار الجيدة والنصر ينتظرنا جميعا في عام 2024". وأردف "نحن على استعداد لتنفيذ أي أمر يصدره قائدنا الأعلى فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".

ولفت قديروف إلى أن روسيا تتقدم بثقة، ولو ببطء. وقال "إن قواتنا تتقدم إلى الأمام، ليس بخطوات عملاقة، ولكن بخطوات واثقة. ولا يزال لدينا العديد من المدن من أجل استعادتها. وبعد ذلك سنسمح للقيادة الشيطانية لأوكرانيا بالتوقيع على أوراق الاستسلام وتحرير الشعب الأوكراني في النهاية من تدميره بالكامل على يد الغرب".

وعن التفاوض مع كييف أضاف رئيس جمهورية الشيشان الروسية أن المفاوضات مع كييف لم تعد ذات معنى، وأن روسيا في وضع استراتيجي واقتصادي أكثر ربحا وفائدة.

وكشف قديروف عن مناقشته مع مساعده، قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، الوضع على خط المواجهة، ومسائل تجهيز قوات "أحمد" الخاصة وغيرها من القضايا الحالية المتعلقة بسير العملية العسكرية الخاصة.

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وكشف أنه تلقى من علاء الدينوف تقريرا مفصلا عن الوضع في المنطقة.

وأكد قديروف أنه في كل يوم يتم القبض على أسرى من قوات كييف وقال إن الوقت لا يسمح حاليا بعرضهم جميعا، وعلاوة على ذلك، لا يُمكننا دائما إظهار أولئك الذين قرّروا البقاء في روسيا والقتال ضد "عبدة الشيطان" الغربيين.

وأضاف: "يواصل المتطوعون الانضمام إلى صفوف قوات أحمد، وإن دل على شيء فهو يدل على أن البلاد مليئة بالوطنيين الحقيقيين وهذا يجعلني سعيدا أيضا. والوحدات مجهزة بما يكفيها ومجهزة للتكيف مع البرد والصقيع."

المصدر: RT