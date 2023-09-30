أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إحراز الجنود تقدما إلى جانب رفاقهم في وحدات الجيش الروسي داخل أراضي كريمينسك وبيغوروفسك على الجبهة في دونباس.

وقال علاء الدينوف، نائب قائد الفيلق الثاني في القوات المسلحة الروسية: "تتواجد وحدات أحمد في أراضي كريمينّايا وبيريستوفو وبيلوغوروفكا، وعلى هذا الخط بأكمله، تتواجد الوحدات التي تواصل العمليات القتالية في هذه المناطق إلى جانب وحدات أخرى".

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وأوضح أن قوات "أحمد" ووحدات أخرى من الجيش الروسي تتقدم كل يوم في هذا الجزء من الجبهة".

وأضاف: "كل يوم يواصلون المضي قدما وتدمير قوات العدو. نعمل على كلا الاتجاهين في العمليات الهجومية، وأعتقد أن تقدّمهم يسير بشكل جيد للغاية".

وفي وقت سابق أكد علاء الدينوف لوكالة "نوفوستي" أن كييف لم تحقق نتائج ملموسة على الجبهة خلال فترة 3.5 أشهر من "الهجوم المضاد".

يُشار إلى أن مدينة كريمينايا تقع على الحدود بين جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ويمر الطريق المؤدي إلى كراسني ليمان ثم إلى سلافيانسك عبر هذه المدينة.

المصدر: نوفوستي