قالت مستشارة رئيس جمهورية لوغانسك آنا سوروكا، إن 508 دعوى قضائية تتعلق بجرائم نظام كييف أرسلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2023.

وأكدت مستشارة رئيس جمهورية لوغانسك آنا سوروكا، ورئيسة مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات المعنية بالبحث عن قبور ضحايا جرائم نظام كييف، أن "أكثر من 500 دعوى قضائية تتعلق بجرائم نظام كييف أرسلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2023".

ونشرت كلماتها في قناتها على "تيليغرام" من قبل مفوضة حقوق الانسان في جمهورية لوغانسك فيكتوريا سيرديوكوفا.

وأوضحت سوروكا، خلال كلمتها في منتدى "العدالة في سياق العدوان الأوكراني: حقائق دونباس" في لوغانسك: "هذا العام وحده، تم إرسال 508 مطالبات فردية إلى المحكمة الجنائية الدولية"

وأضافت: "نواصل تسجيل رسائل فيديو جماعية مع أدلة على الأحداث والعواقب التي ترتبت على جرائم نظام كييف".

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المصدر: RT