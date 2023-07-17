دونيتسك.. رفع قضية جنائية بحق قائد فصيل أوكراني أمر بإعدام مدنيين في ماريوبول

أحالت النيابة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية دعوى جنائية بحق قائد فصيل تابع لقوات كييف إلى المحكمة، أصدر أمرا بإعدام 8 مدنيين في ماريوبول.

وأوضحت الخدمة الصحفية للنيابة العامة الروسية، في بيان رسمي، أن "مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية، صادق على لائحة اتهام في قضية جنائية مرفوعة بحق المدعو سيرغي بينزا البالغ من العمر 31 عاما قائد سرية الدعم الناري في اللواء المنفصل 36 من سلاح مشاة البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن "بينزا متهم بموجب القوانين الروسية بقتل شخصين أو أكثر على يد جماعة منظمة على أساس الكراهية السياسية أو الأيديولوجية، واستخدام أساليب حرب محظورة".

ووفقا للتحقيقات، أصدر المتهم في الفترة ما بين 30 مارس – 6 أبريل 2022 خلال تواجده في ماريوبول، أوامر غير قانونية لجنود السرية الأوكرانية A 2802 التابعة للواء المنفصل 36 من سلاح مشاة البحرية الأوكرانية، إيفان تاران ويان دانيلوف، التابعين له، بإعدام مدنيين غير مشاركين في العمليات العسكرية في مدينة ماريوبول.

ونتيجة لذلك قتل خمسة رجال وامرأتان على الفور متأثرين بجراحهم، فيما تمكنت الضحية الثامنة وهي امرأة من النجاة.

المصدر: تلغرام