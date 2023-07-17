الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها صدت 15 هجوما للجيش الأوكراني على محوري دونيتسك وكراسني ليمان وقضت على ما مجموعه حوالي 695 جنديا للعدو خلال اليوم الماضي.

وأشارت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إلى صد 13 هجوما للعدو على محور دونيتسك وتصفية ما يصل إلى 320 جنديا أوكرانيا هناك، بالإضافة إلى تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفعين مضادين للدبابات من طراز "رابيرا"، ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

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وعلى محور كراسني ليمان تم صد هجومين وتحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين مع مقتل ما مجموعه نحو 60 جنديا للعدو وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "دي-30".

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه شملت خسائر الجيش الأوكراني نحو 240 جنديا ومدفعا ذاتي الحركة M109 Paladin أمريكي الصنع، وثلاثة مدافع "مستا-بي"، ومدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "دي-30"، بينما قتل 35 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و40 آخرون على محور خيرسون.

وأصابت الضربات الروسية 73 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 68 منطقة.

وتم تدمير 4 مستودعات ذخيرة للعدو في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه، ومستودع وقود للمعدات العسكرية في دونيتسك.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 3 صواريخ مجنحة Storm Shadow و3 صواريخ HIMARS، كما أسقطت 19 طائرة بدون طيار أوكرانية.

ووصل إجمالي مت تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 455 طائرة، و242 مروحية، و057 5 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10731 دبابة ومدرعة أخرى، و1139 راجمة صواريخ، و5487 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11717 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية