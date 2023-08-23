بالفيديو.. القوات الخاصة الروسية تنفذ عملية تسلل خلف خطوط العدو

نفذت وحدة استطلاع تابعة لقوات "أحمد" الخاصة الروسية، عملية تسلل خلف خطوط العدو بعمق حوالي 5 كيلومترات، واغتنمت مدفع هاون أوكراني مكتوب عليه شعارات نازية.

وخلال المهمة الاستطلاعية على أراضي العدو في اتجاه كريمينسك، قامت القوات الخاصة بتحييد تسعة ألغام ومصيدتين متفجرتين، كما قضت على وحدة مدفعية أوكرانية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، فشل قوات كييف في تنفيذ عمليات اختراق على كافة المحاور وتكبّدها خلال اليوم الماضي 700 قتيل، وعشرات الآليات العسكرية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية صدت 4 هجمات شنتها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي، وتمكنت من تعزيز مواقعها وتحسين وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وتحاول القوات الأوكرانية منذ يونيو الماضي، اختراق خطوط الدفاع الروسية على طول خط الجبهة، مطلقة "هجوما مضادا" فشل في تحقيق أهدافه.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية محترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 21 يوليو الماضي، بأنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا الموارد الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.

المصدر: RT