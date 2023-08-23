الجيش الروسي: القوات الأوكرانية فشلت في اختراق أي من خطوط الدفاع وتكبدت خسائر فادحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء فشل قوات كييف في الاختراق على كافة المحاور وتكبّدها خلال اليوم الماضي 700 قتيل، وعشرات الآليات العسكرية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية صدت 4 هجمات شنتها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي، وتمكنت من تعزيز مواقعها وتحسين وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية استهدفت القوات الروسية مراكز قيادة للوائين من القوات الأوكرانية.

كما صدت 3 هجمات على محور دونيتسك وكبدت العدو خسائر كبيرة وقضت على حوالي 180 عسكريا.

وصد الجيش الروسي 4 هجمات معادية في اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 170 عسكريا.

وفي اتجاه خيرسون تم القضاء على 20 عسكريا على الأقل، وحوالي 60 آخرين في محور كراسني ليمان على محور دونيتسك.

وفي محور زابوروجيه بلغت خسائر القوات الأوكرانية 80 جنديا، كما تم تدمير عدد من مدافع ذاتية الدفع.

وتكبدت القوات الأوكرانية 145 جنديا بين قتيل وجريح في يوم واحد جنوبي دونيتسك، ودبابة وعدة مدافع هاوتزر.

واعترض الدفاع الجوي الروسي صاروخ "هيمارس" أمركي الصنع، وأسقط 18 طائرة مسيرة.

المصدر: RT