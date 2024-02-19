بعد انضمام دول جديدة بينها عربية.. "بريكس" ستسبق "السبع الكبار" في مؤشر اقتصادي مهم

سيشهد عدد المليونيرات نموا ملحوظا في دول "بريكس" خلال العقد القادم، وستسجل بذلك دول المجموعة أكبر زيادة في الثروات مقارنة بتحالفات عالمية أخرى، بما في ذلك مجموعة السبع الكبار.

وقالت شركة "هينلي آند بارتنرز"، في تقرير عن ثروات مجموعة "بريكس"، إن عدد المليونيرات في دول المجموعة، التي تمتلك حاليا ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 45 تريليون دولار، سينمو بنسبة 85% على مدار السنوات العشر القادمة.

وقارن التقرير ثروات "بريكس" مع مجموعة السبع الكبار، التي تمتلك دولها ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 110 تريليونات دولار حتى ديسمبر 2023، مع زيادة متوقعة عند 45% في عدد المليونيرات خلال العقد المقبل.

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وبحسب التقرير فإن دول مجموعة "بريكس" لديها 1.6 مليون شخص يمتلكون أصولا قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 4700 شخص لديهم أكثر من 100 مليون دولار، كذلك يعيش في دول المجموعة أكثر من 500 ملياردير.

وشهدت "بريكس" في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.

المصدر: RT