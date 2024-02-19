المفوضية الأوروبية تعلن تشريع التصرف بعائدات الأصول الروسية المجمدة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيشرّع في الأيام المقبلة التصرف بعائدات الأصول الروسية المجمدة لديه لدعم أوكرانيا.

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جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حيث تابعت فون دير لاين: "لقد بدأنا الآن خطوات قانونية لضمان أن فوائد الأصول الودائع الروسية المجمدة لا تعود لروسيا، والوضع القانوني يسمح لنا باستخدام هذه الفوائد لصالح أوكرانيا". وقد بثت كلمتها على تلفزيون "فينيكس".

وأضافت فون دير لاين أن هذه الخطوات القانونية قد تم اتخاذها بالفعل وسيتم تنفيذها "خلال الأيام المقبلة".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد قالت في وقت سابق إن المفوضية تعتزم استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتمويل إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، فيما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر، أن الدول الغربية تعمل على تطوير خطط لإصدار ديون للمساعدة في تمويل أوكرانيا، وذلك باستخدام الأصول الروسية كدعم لسداد الديون.

بدوره قال الكرملين في وقت سابق إن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في طريق انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي"، فيما وصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ "السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.

المصدر: نوفوستي