معرض "غولفود 2024" في دبي.. الصادرات الزراعية الروسية إلى الإمارات تسجل قفزة مضاعفة

أفاد مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية "أغرو إكسبورت"، بارتفاع صادرات المنتجات الزراعية من روسيا إلى الإمارات بنسبة 72% خلال العام الماضي 2023.

وأشار المركز، في تقرير نشره اليوم تزامنا مع انطلاق معرض "غولفود 2024"، إلى أن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية إلى الإمارات ارتفعت في العام الماضي بنسبة 72% من حيث القيمة.

فيما ارتفعت الصادرات من حيث الحجم في 2023 بواقع 2.8 مرة مقارنة بالعام 2022 ووصلت إلى 902 ألف طن.

وعن أبرز الصادرات الزراعية الروسية، لفت التقرير إلى أن محاصيل الحبوب استحوذت على حصة الأسد في هيكل الصارات، وارتفعت صادرات القمح الروسي إلى الإمارات مرتين لتصل إلى 663 ألف طن من الناحية المادية بواقع 1.7 مرة من حيث القيمة.

كما تضاعفت شحنات الشعير إلى 85 ألف طن، وتم تصدير 31 ألف طن من الذرة إلى الإمارات خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2017.

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وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض الخليج للأغذية "غولفود 2024" في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف المعرض أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم.

وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم 23 فبراير الجاري، ويعد "غولفود 2024" أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة وعرض 100 ألف منتج جديد.

ويوفر "غولفود 2024" فرصا لبناء العلاقات التجارية وتوقيع الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في القطاع.

المصدر: RT + وسائل إعلام إماراتية