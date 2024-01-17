دولة عربية من كبار المستوردين.. روسيا تضاعف بنحو 10 مرات صادرات لحم الضأن في 2023

أظهرت بيانات لمركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية "أغرواكسبورت" أن روسيا ضاعفت بنحو 10 مرات صادراتها من لحم الضأن في العام الماضي 2023.

وبحسب البيانات الأولية فقد تم تصدير أكثر من 10 آلاف طن من لحم الضأن في العام الماضي، بينما في العام 2022 لم تتجاوز الشحنات ألف طن.

إقرأ المزيد

وفيما أكبر 3 دول مستوردة للحم الضأن الروسي في العام 2023:

- إيران

- الإمارات العربية المتحدة

- كازاخستان

وفي نوفمبر الماضي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الانجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

وقال: "نحن في روسيا فخورون بما قمنا به خلال السنوات الثمان - العشر الماضية في مجال الزراعة، حيث تحولت روسيا من مستورد مطلق للمنتجات الزراعية إلى أكبر مصدر لها، والآن تحتل المرتبة الأولى في العالم في صادرات القمح".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في شركة "روس أغرو ترانس"، بأن روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2023-2024، جددت رقمها القياسي في تصدير الحبوب والبقوليات المسجل قبل 3 سنوات.

المصدر: RT