روسيا تجدد رقمها القياسي في تصدير الحبوب المسجل قبل 3 سنوات

أفاد مصدر في شركة "روس أغرو ترانس"، بأن روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2023-2024، جددت رقمها القياسي في تصدير الحبوب والبقوليات المسجل قبل 3 سنوات.

وأشار المصدر إلى أن الحديث يدور عن الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من العام الماضي.

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وأضاف: "سجلت صادرات الحبوب والبقوليات، بما في ذلك إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في النصف الأول من موسم 2023-2024 رقما قياسيا لجميع الأصناف الرئيسية. وبشكل عام، بلغت صادرات الحبوب بما في ذلك البقوليات والدقيق، ما يقرب من 39 مليون طن، وهو أعلى بنسبة 19 في المائة عن المؤشر السابق البالغ 32.7 مليون طن الذي تم تحقيقه في موسم 2020-2021".

وبلغ حجم صادرات القمح الروسي نحو 27,6 مليون طن، أي أعلى بنسبة 3,8% من الرقم القياسي المسجل قبل ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم صادرات القمح القاسي بحلول بداية شهر ديسمبر، عندما فرضت روسيا حظرا على صادراته، 720 ألف طن - مقابل 200 ألف طن للموسم الماضي بأكمله.

وبلغ حجم صادرات الشعير خمسة ملايين طن، بزيادة 27 بالمئة عن الرقم القياسي لموسم 2020-2021 البالغ 3.95 مليون طن. وبلغت صادرات الذرة ثلاثة ملايين طن مقابل الرقم القياسي السابق البالغ 2.3 مليون طن في العام الزراعي 2017-2018.

وبلغ حجم توريد الدقيق من الحبوب 800 ألف طن مقابل 530 ألف طن الموسم الماضي، وحبوب البقوليات - 2.1 مليون طن، بارتفاع 2.6 مرة عن الصادرات خلال شهري يوليو - ديسمبر 2022.

المصدر: نوفوستي