مسؤولة روسية: الروس لا يحتاجون إلى أكل الحشرات

قالت فيكتوريا أبرامتشينكو نائبة رئيس الحكومة الروسية، إنه لا داع لإطعام روسيا وسكانها، بمنتجات مصنوعة من الصراصير ويرقات الحشرات، ومن الأفضل استخدامها لتغذية السمك.

وأضافت خلال ردها على سؤال، حول تطوير إنتاج المواد الغذائية البديلة في روسيا: "إذا كنتم تتحدثون عن الصراصير ويرقات الحشرات، فلا يجوز إطعام الناس بها. الدول الغربية، في سعيها للحد من انبعاثات غاز الميثان، لا تدعم منتجي لحوم الماشية، لذلك بدأت في البحث عن بديل. أما نحن فنقترح صنع علف للأسماك من هذه الحشرات".

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وأشارت نائبة رئيس الوزراء، إلى أن روسيا تزود نفسها بالمنتجات الغذائية الصحية، فضلا عن المواد الأولية اللازمة لها.

وقالت: "على سبيل المثال، يوجد في بلدنا ما يكفي من الحبوب والبقوليات عالية الجودة، والتي تعد مصدرا هاما للبروتين النباتي".

وتابعت أبرامتشينكو: "هناك شريحة من المنتجين في روسيا، على استعداد لاستخدام حبوبنا لصنع طعام المستقبل هذا، الضروري للنباتيين أو الرياضيين. وهذا الاتجاه سوف يتطور".

المصدر: نوفوستي