نيبينزيا: روسيا ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن موسكو تعتزم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا في فبراير أو مارس من العام الجاري.

ورد نيبينزيا اليوم الاثنين على سؤال مراسل وكالة "تاس" حول الموضوع، قائلا: "نعم في وقت ما، في فبراير أو مارس، سنعقد اجتماعا حول هذا الموضوع".

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يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، ولكن دون فائدة حيث اعترف القائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، حينها أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: "تاس"+RT