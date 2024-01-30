ستولتنبرغ: تزويد كييف بالأسلحة يسمح بتدمير قدرات روسيا العسكرية "دون نشر جندي أمريكي واحد"

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أنه يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في مساعدة أوكرانيا على تدمير القدرات العسكرية الروسية من أجل تعزيز أمن "الناتو".

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "تقديم المساعدات لأوكرانيا ليس عملا خيريا، ولكنه استثمار في أمننا. حيث أنه مقابل جزء صغير من الميزانية العسكرية الأمريكية، أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا أسلحة جعلت من الممكن تدمير القدرات العسكرية الكبيرة لروسيا دون نشر عسكري أمريكي واحد في ساحة المعركة".

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وأشار إلى أن الدول الأوروبية زودت كييف بمساعدات أكثر من الولايات المتحدة.

واعتبر أن النصر الروسي في أوكرانيا "سيشجع أعداء الولايات المتحدة مثل إيران أو كوريا الشمالية".

وصرح الأمين العام لحلف "الناتو" في وقت سابق بأن انتصار روسيا في أوكرانيا يجعل أوروبا والولايات المتحدة أكثر ضعفا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لا تشبه تمويل العمليات العسكرية، بل هي مشروع استثماري مربح.

المصدر: نوفوستي