ستولتنبرغ يحذر: انتصار روسيا في أوكرانيا يجعل حلف "الناتو" أكثر ضعفا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن انتصار روسيا في أوكرانيا يجعل أوروبا والولايات المتحدة أكثر ضعفا، مؤكدا على ضرورة استمرار واشنطن وبروكسل في دعم كييف.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لشبكة "فوكس نيوز": "ما يهم هو أن تحصل أوكرانيا على دعم مستمر، لأن علينا أن نعي أن بكين تراقب هذا الأمر من كثب".

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وأضاف: "لذا فإن هذا الأمر لا يجعل أوروبا فحسب أكثر ضعفا، بل يجعلنا جميعا بما في ذلك الولايات المتحدة، أكثر ضعفا، في حال نال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مراده في أوكرانيا".

وأشار إلى أن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في الكونغرس "صفقة جيدة"، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا هو مجرّد جزء من ميزانية البنتاغون، لكن على الرغم من ذلك "تمكّنا من تدمير الجيش الروسي وإضعافه بشكل كبير".

وتابع "بالتالي يجب أن نواصل هذا الأمر".

وأكد ستولتنبرغ أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يساعد أيضا العمال الأمريكيين، لأن الأموال تستخدم لشراء أسلحة تصنع في الولايات المتحدة.

ويلتقي ستولتنبرغ الإثنين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن وكذلك مستشار الأمن القومي جاك ساليفان.

ومن المقرّر أن يلتقي الثلاثاء مشرّعين جمهوريين وديموقراطيين منخرطين في النقاشات الدائرة حول دعم أوكرانيا.

وصرح مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

المصدر: ا ف ب