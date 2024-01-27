رجل أعمال ألماني يتحدث عن خطط بايدن "للانتصار" على روسيا في أوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية

قال رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوت كوم، إن بعض الساسة والجنرالات في الغرب يدعون للاستعداد للحرب مع روسيا حتى لا تتعرض أوكرانيا للهزيمة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف دوت كوم، المالك السابق لأكبر شركة لاستضافة الملفات Megaupload: "هل لاحظتم كيف يحذر العديد من القادة العسكريين الغربيين من ضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا؟ هم يعلمون أن الأكسجين سينتهي قريبا لدى أوكرانيا وأن روسيا ستنتقل قريبا إلى الهجوم. هذه هي محاولة جو بايدن لضمان عدم فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في النزاع في أوكرانيا قبل الانتخابات الأمريكية".

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وفي وقت سابق، دعا العديد من ممثلي وزارات الدفاع الغربية إلى الاستعداد للحرب مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يخطط الناتو لإطلاق مناورات "المدافع الصامد 2024" في فبراير.

ووفقا لرئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور، سيتم خلال هذه المناورات التدرب على كيفية الرد على "غزو" محتمل من جانب روسيا.

Did you notice how several Western military leaders publicly warn to prepare for war with Russia? They know Ukraine is out of oxygen and that Russia will go on the offensive soon. It’s Joe Biden’s intimidation attempt to threaten Putin not to win the war before the US election. — Kim Dotcom (@KimDotcom) January 26, 2024

يشار إلى أن موسكو أكدت مرات كثيرة أن روسيا لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل أية خطوات أو تدابير قد تشكل خطرا على مصالحها.

المصدر: نوفوستي