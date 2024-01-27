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رجل أعمال ألماني يتحدث عن خطط بايدن "للانتصار" على روسيا في أوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية

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رجل أعمال ألماني يتحدث عن خطط بايدن
Sputnik
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قال رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوت كوم، إن بعض الساسة والجنرالات في الغرب يدعون للاستعداد للحرب مع روسيا حتى لا تتعرض أوكرانيا للهزيمة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف دوت كوم، المالك السابق لأكبر شركة لاستضافة الملفات Megaupload: "هل لاحظتم كيف يحذر العديد من القادة العسكريين الغربيين من ضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا؟ هم يعلمون أن الأكسجين سينتهي قريبا لدى أوكرانيا وأن روسيا ستنتقل قريبا إلى الهجوم. هذه هي محاولة جو بايدن لضمان عدم فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في النزاع في أوكرانيا قبل الانتخابات الأمريكية".

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وفي وقت سابق، دعا العديد من ممثلي وزارات الدفاع الغربية إلى الاستعداد للحرب مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يخطط الناتو لإطلاق مناورات "المدافع الصامد 2024" في فبراير.

ووفقا لرئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور، سيتم خلال هذه المناورات التدرب على كيفية الرد على "غزو" محتمل من جانب روسيا. 

يشار إلى أن موسكو أكدت مرات كثيرة أن روسيا لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل أية خطوات أو تدابير قد تشكل خطرا على مصالحها.

المصدر: نوفوستي

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