صحيفة أمريكية: آلة الحرب الروسية تكتسب زخما وموسكو تمتلك زمام المبادرة في أوكرانيا

أكدت صحيفة Business Insider الأمريكية في مقال نشرته اليوم أن روسيا تتفوق بشكل كبير على أوكرانيا في ساحة المعركة.

وأكدت الصحيفة أن روسيا "تمتلك زمام المبادرة مرة أخرى"، ومزاياها على أوكرانيا "في المجالات الرئيسية" آخذة في النمو.

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وأشارت إلى أن وضع القوات الأوكرانية بعيدة كل البعد عن أن يكون في أفضل حال. حيث ما زالوا يواجهون الصعوبات بينما تكتسب "آلة الحرب الروسية زخما".

ونوه بالمخاوف المتزايدة بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لكييف.

وصرح مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

وكشفت تقارير إعلامية أن قوات كييف تعيش ظروفا صعبة على الجبهة، فبالإضافة إلى الظروف الطبيعية والمناخية، تشتكي قوات كييف من نقص حاد في الذخيرة ما يدفعها إلى "التقنين فيها".

كما اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه لا ينبغي لفشل أوكرانيا في ساحة المعركة أن يتحول إلى ذريعة للغرب لتقليص مساعداته لكييف.

المصدر: تاس