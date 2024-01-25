بعد فشل الهجوم المضاد.. كييف تكشف تفاصيل مشروع دفاعي جديد من 3 مستويات

كشف رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عن بدء القوات الأوكرانية في تشييد ما وصفه بـ"الخط الدفاعي واسع النطاق" من 3 مستويات، مشيرا إلى تخصيص عشرات المليارات من الهريفنيا لهذا الغرض.

وأعلن شميغال عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي روبرت فيتسو في أوزغورود، لافتا إلى أنه سيؤمن الحماية على كافة الاتجاهات، وأوضح أن كييف تحتاج إلى قدر كبير من المعدات والآليات المخصصة للأغراض الهندسية من أجل تنفيذ هذا الخط الدفاعي.

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وبين أن الشركات الخاصة السلوفاكية ستقوم بتزويد كييف بحفارات مدرعة ومركبات لمكافحة الألغام قائمة على أساس الدبابة من طراز "تي-72".

في وقت سابق، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أوكرانيا، وبعد الهجوم المضاد الفاشل الذي أعلنت عنه في الصيف الماضي، بدأت في تغيير تكتيكاتها والانتقال إلى مرحلة "الدفاع النشط" في عام 2024.

وفي تصريح لافت له يوم 20 يناير الجاري، قال رئيس الوزراء فيتسو إنه سيبلغ نظيره الأوكراني دينيس شميغال في 24 يناير في أوزغورود أنه سيمنع عضوية أوكرانيا في الناتو، لأن ذلك سيعني بداية الحرب العالمية الثالثة.

ومن المعروف أن الهجوم المضاد الأوكراني بدأ في 4 يونيو 2023، وبعد مضي ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل".

المصدر: نوفوستي