كوليبا: الطائرات الاستطلاعية المسيّرة كانت سببا في فشل "الهجوم المضاد"

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الخميس، أن طائرات الاستطلاع المسيّرة ربما كانت سببا من أسباب فشل القوات المسلحة الأوكرانية في هجومها المضاد.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن كوليبا قوله: "إحدى أكبر الصعوبات في الهجوم المضاد الذي قمنا به الصيف الماضي هو أن كلا الجانبين - أوكرانيا وروسيا - استخدما طائرات استطلاع بدون طيار".

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وأوضح كوليبا أن هذه الطائرات الاستطلاعية المسيّرة كانت مرتبطة بطائرات مسيّرة هجومية.

ووفقا له، فإن هذا لم يسمح للجنود بالتحرك وأعاق تحركهم، لأن طائرات الاستطلاع المسيّرة كانت تكتشف الجسم على الفور، وترسل بيانات إلى الطائرة المسيّرة الهجومية التي تضرب الهدف المحدد مباشرة.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق، أن أحد أسباب فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، هو انعدام القدرة على ضبط السماء.

وقال زيلينسكي للصحفيين: "نحن لا نسيطر على السماء، وليس لدينا ما يكفي من الأسلحة المناسبة".

وكانت أوكرانيا قد بدأت "هجومها المضاد" في الرابع من يونيو الماضي، وبعد ثلاثة أشهر صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "فشل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف خلال هذا الهجوم بلغت أكثر من 125 ألف عسكري.

المصدر:RT