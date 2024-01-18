قال السفير الأمريكي السابق لدى السعودية ديفيد راندل، والمستشار السياسي السابق للقيادة المركزية الأمريكية مايكل جفيلر إن أسلحة "الناتو" فشلت في إنجاح هجوم أوكرانيا المضاد.

ونقلت المجلة عنهما: "فشلت أسلحة "الناتو" الخارقة كصواريخ HIMARS ودبابات "ليوبارد" في إنجاح هجوم أوكرانيا المضاد".

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وأشارا إلى أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لم تغير الوضع ولم تغير نتيجة النزاع لصالح أوكرانيا، بل تمكنت روسيا من هزيمة نظام العقوبات من خلال الاستخدام الفعال لـ"الذهب والحبوب والنفط والحلفاء الأصدقاء".

وشدد المسؤولان على أن كييف بدورها تعاني من نقص في الرجال والمال والذخيرة والوقت.

وأضافا: "يجب على الغرب أن يتوقف عن تمويل رجل جيبه مثقوب".

ودعا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا الجمعة الماضي، إلى الاستعداد لحقيقة أن النزاع في أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة وقد لا ينتهي في عام 2025.

وكانت أوكرانيا قد بدأت "هجومها المضاد" في الرابع من يونيو الماضي، وبعد ثلاثة أشهر صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "فشل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف خلال هذا الهجوم بلغت أكثر من 125 ألف عسكري.

المصدر: نوفوستي