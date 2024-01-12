نائب الأمين العام لحلف الناتو: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي في عام 2025

دعا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا اليوم الجمعة، إلى الاستعداد لحقيقة أن الصراع في أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة وقد لا ينتهي حتى في عام 2025.

وقال جيوانا في مقابلة مع قناة "ديجي 24" الرومانية: "هذا لن يحدث ( نهاية الصراع في أوكرانيا) في عام 2024، وربما حتى في عام 2025..لا نرى في أي مكان، قدرة عسكرية على تحقيق نصر حاسم بطريقة أو بأخرى".

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ووفقا لجيوانا "يتوقع الناتو صراعا طويل الأمد تتخلله هجمات وهجمات مضادة، فضلا عن خسارة المزيد من الأراضي".

وأشار جيوانا إلى أن التحالف سيواصل دعم الأوكرانيين داعيا إلى منع الاقتراب المحتمل للجيش الروسي من الحدود الرومانية.

وكانت أوكرانيا قد بدأت "هجوما مضادا" في الرابع من يونيو العام الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "فشل"، وفي بداية ديسمبر 2023، تكبدت كييف في محاولات الهجوم التي شنتها خسارة أكثر من 125 ألف عسكري بين قتيل وجريح.

وقال الرئيس الروسي في اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" الذي عقده الشهر الماضي، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعد به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت دمرت القوات المسلحة الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة سوفيتية وغربية (ليوبارد، أي إم إكس، تشالنجر 2).

كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من جبهات القتال.

المصدر: نوفوستي+RT