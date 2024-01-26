ضابط أوكراني سابق يؤكد عجز قوات كييف في مواجهة التكتيكات الروسية باستخدام المسيّرات

أكد العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف، أن القوات الأوكرانية لا تملك الوسائل اللازمة لمواجهة التكتيكات الروسية المتمثلة في استخدام الطائرات المسيّرة.

وقال ستاريكوف: "لم نتعلم بعد كيفية مواجهة هذا التكتيك. وأصبحت هذه الطائرات الصغيرة قادرة على تدمير النيران بدقة عالية، ويصعب اعتراضها، ويتم التحكم فيها عن بعد باستخدام بنية تحتية مصغرة يصعب ضربها".

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وأشار إلى أنه لمواجهة الطائرات المسيّرة الروسية، من الضروري تزويد كل وحدة بكمية كافية من معدات الحرب الإلكترونية وغيرها من أسلحة الدفاع الجوي.

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الخميس الماضي، بأن الطائرات المسيّرة ربما كانت سببا من أسباب فشل القوات الأوكرانية في هجومها المضاد.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق، بأن أحد أسباب فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، هو انعدام القدرة على ضبط السماء.

وقال زيلينسكي للصحفيين: "نحن لا نسيطر على السماء، وليس لدينا ما يكفي من الأسلحة المناسبة".

المصدر: نوفوستي