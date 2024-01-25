الجيش الروسي يحصل على درونات استطلاع جديدة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ستحصل على طائرات استطلاع جديدة.

وجاء في منشور للصحيفة:"اشترت سلطات كالينينغراد عشر طائرات بدون طيار للعسكرين الروس المشاركين في العملية الروسية الخاصة، هذه الدرونات قادرة على الوصول إلى ارتفاع 5 كلم".

وقال حاكم منطقة كالينينغراد، أنطون أليخانوف في منشور على تليغرام:"اشترينا لمقاتلينا طائرات مسيرة جديدة، طائرات SOM-5 هي طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات وتستعمل في مهمات الاستطلاع".

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وأشار المسؤول إلى "أن الطائرات الجديدة صامتة ومجهزة بكاميرات التصوير الحراري، ويصل مدى تحليقها إلى 200 كلم، ويمكنها العمل في الجو لمدة تصل إلى ثلاث ساعات".

المصدر: روسيسكايا غازيتا