روسيا تجهّز جيشها بكاسحة جليد حاملة للصواريخ المجنحة

أعلن الأدميرال والقائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف أن البحرية الروسية ستتسلم العام الجاري سفينة صاروخية كاسحة للجليد.

وخلال زيارة تفقدية لأحواض صناعة السفن الأميرالية الروسية قال يفمينوف:"العام الجاري سيتسلم سلاح البحرية الروسية سفينة إيفان بابانين، أول سفينة عسكرية كاسحة للجليد تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 23550".

وأضاف:"تخضع السفينة حاليا لاختبارات الإرساء، وفي أبريل القادم ستخضع لاختبارات بحرية، ويجري حاليا تدريب طاقمها في أحد المراكز التابعة للبحرية الروسية.. هذه السفينة ستساعد في تنفيذ المهام الموكلة للأسطول في مناطق القطب الشمالي، وتم تجهيزها بمعدات وأسلحة حديثة".

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة في أبريل عام 2017، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في أكتوبر 2019، وكان من المفترض أن تسلّم للجيش عام 2023، لكن العملية أجّلت لأسباب تقنية، ولإدخال بعض التعديلات عليها.

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تطور روسيا السفن في إطار المشروع 23550 لتعمل كآليات لحماية الحدود والمرافق البحرية في مياه القطب الشمالي، ولحماية وقطر السفن ومرافقتها إلى الموانئ، كما يمكن استخدامها كسفن إمداد عسكري، والمميز فيها هو صلابة هياكلها، حيث تمكنها من العمل في المياه التي يكسوها الجليد الذي تصل سماكته إلى 1.7 م.

وتتسلح هذه السفن بمدافع أوتوماتيكية من عيار 76.2 ملم، وصواريخ Kalibr-K المجنحة، وصواريخ Uran المضادة للأهداف البحرية، وتم تجهيزها بمنصات لحمل المروحيات ومنصات لحمل الطائرات المسيرة.

المصدر: سلاح روسيا