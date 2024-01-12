الأسطول الشمالي الروسي يتسلّم سفينة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة

أعلن قائد الأسطول الشمالي في الجيش الروسي، ألكسندر مويسييف أن أسطوله تسلّم سفينة صاروخية جديدة.

وحول الموضوع قال مويسييف:"تسلّم أسطولنا يوم الخميس 11 يناير الجاري سفينة الأدميرال غولوفكو التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 22350، السفينة وصلت إلى ميناء تابع لنا في سيفيرومورسك، قادمة من بطرسبورغ".

وأضاف:"السفينة ستساعدنا على أداء المهام المختلفة في البحار والمحيطات حول العالم. السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 22350 مجهّزة بأحدث التقنيات ومزودة بأسلحة صاروخية عالية الدقة، منها أسلحة صاروخية جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت".

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في مايو 2020، وهي ثالث سفينة تطورها في إطار المشروع الحكومي 22350، ويفترض أن تضمها لقوات الأسطول الشمالي التابع لسلاح البحرية في الجيش.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول السفن التي تنتجها روسيا في إطار المشروع المذكور نحو 135 مترا، وعرضها 16 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 5400 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 19 عقدة بحرية، لمسافات تصل إلى 4500 ميل، ونقل طاقم مكون من 170 شخصا، كما تم تسليحها بمنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة البعيدة المدى، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: روسيسكايا غازيتا+وكالات روسية