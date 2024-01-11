أبرز مواصفات عربات "Tiger-M" المطوّرة

ذكرت مواقع إعلام روسية أن عربات "Tiger-M" المطوّرة أظهرت قدرات قتالية كبيرة خلال المعارك، وتمكنت من التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البرية والجوية، وذلك بفضل مواصفاتها الممتازة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء الروس يعملون باستمرار على تحديث أبراج Arbalet-DM الموجودة في المدرعات المذكورة، إذ ظهرت نسخ من هذه الأبراج مزودة بأسلحة رشاشة من عيار 23 ملم، لها القدرة على التعامل مع أهدافها على مسافة 2200 م، والعام الماضي ظهرت نسخة من هذه العربات تم تزويدها برشاشات Kord من عيار 30 ملم أيضا.

وجاء في منشور لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية:"خلال العملية العسكرية الخاصة استخدمت القوات الروسية عربات Tiger-M المطوّرة والمجهزة بأبراج Arbalet-DM القتالية، أظهرت هذه العربات قدرات قتالية ممتازة، وتمكنت أسلحتها الرشاشة من عيار 12.7 ملم من التعامل مع مختلف أنواع الأهداف بما فيها الطائرات المسيرة ومركبات العدو المدرعة الخفيفة".

إقرأ المزيد

جهّزت عربات "Tiger-M" المطوّرة أيضا بصواريخ Konkurs-M المضادة للدروع، والتي يمكنها ضرب الدبابات المعادية على مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، كما زوّدت بأجهزة ليزرية وكاميرات تصوير بصري وحراري تمكنها من رصد أهدافها ليلا ونهارا، ويمكن لهذه المركبات الحركة بسرعة 110 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا