روسيا تختبر درونات هجومية بعيدة المدى

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن العمل جار في روسيا لاختبار درونات عسكرية جديدة، قادرة على ضرب أهدافها على مسافات بعيدة.

وتبعا للصحيفة فإن الخبراء في روسيا يجرون حاليا اختبارات على درونات "Yastreb" العسكرية الجديدة، والتي تعتبر نسخا مطوّرة عن درونات " Geran-3" الانتحارية، ومن المقرر أن ينتهي العمل على مشروع الدرونات الجديدة بحلول يوليو 2024.

وحول الموضوع قالت مؤسسة "ستراتيم" الروسية التي تعمل على تطوير هذه الدرونات:"منتجنا الجديد هو عبارة عن طائرة مسيّرة مصممة وفقا لمبدأ الجناح الطائر، ويمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 350 كلم، نحن نكمل دورة اختبارات الطيران للنموذج الأولي، وبعدها سنعيد تصميم النموذج ونصنع نموذجا أكبر بقليل ونخضعه لاختبارات الطيران، من المخطط الوصول إلى مرحلة المنتج النهائي في النصف الأول من هذا العام".

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وأشار المطورون إلى أن "الطائرة المسيرة الجديدة مصنوعة بالكامل من مكونات تدخل في صناعة الدرونات المدنية، وهو ما يفسر تكلفتها المنخفضة، ويخطط مكتب التصاميم لتطوير محرك نفاث خاص بها".

وسيكون بإمكان الطائرة المسيرة الجديدة التحليق بسرعة 700 كلم/سا، وستكون مجهزة برأس حربي شديد الانفجار يزن 16 كلغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا