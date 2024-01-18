روسيا تطور رشاشا جديدا لصالح الجيش

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في روسيا طوروا رشاشا جديدا لصالح الجيش.

وأشار المصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الرشاش الجديد بات جاهزا للاختبار، وصمم ليطلق رصاصات من عيار 5.45 ملم، كما أن الشركة المصنعة تخطط لتطوير نماذج معدلة منه، قادرة على إطلاق رصاصات من عيار 7.62 و5.56 ملم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الرشاش الجديد سيكون مطورا عن رشاش RPL-16 الروسي، وسيحصل على سبطانات قابلة للاستبدال بأطوال متعددة، ليكون مناسبا لتأدية المهام المختلفة، كما سيسهل هذا الأمر عملية استبدال السبطانة في حال ارتفعت حرارتها أثناء إطلاق النار المطوّل، سيتراوح طول هذا السلاح ما بين 1085 و1145 ملم.

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وكانت شركة "كلاشينكوف" الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنها تعمل على تطوير رشاش RPL-20 الذي سيكون نسخة مطوّرة عن رشاشات RPL-16، وأشارت إلى أن الرشاش سيجهز بخراطيش من عيار 5.45×39 ملم، كما ستصنع نسخ منه قادرة على إطلاق رصاصات من عيارات أخرى.

ومن المفترض أن يحصل الرشاش الجديد على العديد من الملحقات، من بينها نواظير حرارية، وأن يزود بمخزن يتسع لـ100 طلقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا