"كلاشينكوف" تبدأ الإنتاج المتسلسل لمسدسات جديدة

أعلنت شركة "كلاشينكوف" أن مصنع إيجيفسك الميكانيكي التابع لها بدأ عمليات الإنتاج التسلسلي لمسدسات "ليبيديف" و"أوداف" الجديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة :"بدأت في مصنع إيجيفسك عمليات الإنتاج التسلسلي لمسدسات ليبيديف وأوداف الجديدة، هذه الأسلحة خضعت لاختبارات التأهيل للتأكد من جاهزيتها قبل البدء بعمليات الإنتاج الضخم".

وأضاف البيان:"مصنع إيجيفسك ضاعف العام الماضي عمليات إنتاج المسدسات القتالية خمس مرات، كما ضاعف عمليات إنتاج المعدات العسكرية الخاصة".

وكانت شركة "كلاشينكوف" قد ذكرت في وقت سابق أنها زوّدت وكالات إنفاذ القانون الروسية بأكثر من 10 آلاف مسدس من مسدسات ليبيديف في عام 2023، ومن جهته أشار مدير مصنع إيجيفسك التابع للشركة، فالنتين كارغين إلى أن المصنع سيزود وكالات إنفاذ القانون الروسية بمسدسات ليبيديف في عام 2024 أيضا، ولهذا وقّعت عقود جديدة مع المصنع.

ويستخدم مسدس "ليبيديف" مختلف أنواع الذخائر من عيار 9/19 ملم، بما في ذلك ذخائر Luger العادية والذخائر خارقة الدروع، ويتسع مخزنه لـ 14 طلقة، ويزن نحو 0.8 كلغ بدون طلقات.

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أما مسدس "أوداف" الروسي فقد صنع من أجزاء معدنية وبلاستيكية خاصة تجعله متينا وخفيفا، حيث يبلغ وزنه دون طلقات 780 غ، أما وزنه مع مخزن محشو فيبلغ 980 غ، ويتسع مخزنه لـ 18 طلقة من عيار 9/19 ملم، منها طلقات مزودة بمقذوف مضيء، وطلقات بمقذوف خارق للدروع، وطلقات بمقذوفات خلبية.

المصدر: سلاح روسيا