"كلاشينكوف" تجهّز الجيش الروسي بدروع ومعدات عسكرية جديدة

أعلنت شركة "كلاشينكوف" أنها زوّدت الجيش الروسي بدفعة من معدات "Strelok" العسكرية.

وجاء في منشور على المواقع الرسمية للشركة:"زودت شركتنا الجيش الروسي بـ 25 ألف مجموعة من معدات Strelok العسكرية، قبل تسليم هذه المعدات للعميل تم إخضاعها لمجموعة من الاختبارات، وتم التأكد من أنها تتوافق مع جميع معايير الحماية المطلوبة".

وتتكون معدات "Strelok" من دروع واقية مضادة للرصاص والشظايا، توفر حماية للجنود وفق معيار "Br5" مع نظام توزيع الوزن على الجسم، إضافة إلى حقائب صغيرة لحمل مختلف أنواع المعدات والذخائر، وحقيبة كبيرة بسعة 30 ليتر، وتم تطوير عناصر الدروع المضادة للشظايا في هذه المعدات من قبل معهد الأبحاث التابع لشركة "كلاشينكوف".

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تحمي الدروع الموجودة في معدات "Strelok" نحو 70% من جسم الجندي، وتقيه من الرصاص والشظايا، والدروع المثبتة في منطقتي الصدر والظهر يمكنها حماية الجنود من الرصاص من عيار (7,62х54) ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا