روسيا تسلح الطيارين الحربيين برشاشات صغيرة

بدأت روسيا بتجهيز الطيارين التابعين لسلاح الجوي في الجيش برشاشات "PP-2000" العملية والصغيرة الحجم.

وتبعا لوكالة "نوفوستي" الروسية فإن روسيا بدأت بتجهيز الطيارين الحربيين برشاشات "PP-2000"، لاختبار ملائمة هذه الأسلحة لهذه الفئة من القوات العسكرية، وسلّمت دفعات كبيرة من الرشاشات لقوات سلاح الجو، وخصوصا الطيارين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

ومن جهتهم أشار الطيارون الذين استلموا هذه الرشاشات إلى أن"PP-2000" يعتبر سلاحا عمليا وفعالا، فهو صغير الحجم وذو دقة جيدة، وله تأثير فتاك أكثر من المسدسات.

طوّرت روسيا رشاش "PP-2000" ليكون سلاحا دفاعيا لقوات وزارة الداخلية وبعض القوات الخاصة، وصمم هذا الرشاش ليكون عمليا وخفيفا وصغير الحجم، إذ يزن 1.4 كلغ فقط من دون المخزن.

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ويجهّز هذا الرشاش بطلقات خارقة للدروع من عيار (9х19) ملم، ويمكنه إطلاق 800 طلقة في الدقيقة، وإصابة الهدف على مسافة تصل إلى 300 م، كما زوّد بأخمص قابل للطي، وصمم ليعدّل ويكون ملائما للاستخدام للذين يعتمدون على اليد اليمنى أو اليسرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا