أفادت شركة "كلاشينكوف" الروسية بأن الطلب الحكومي على بندقيات القنص ازداد بناء على نتائج عام 2023 بمقدار 8 أضعاف مقارنة بعام 2022.

وقال الناطق باسم "كلاشينكوف" إن الشركة تزود وزارة الدفاع وغيرها من أجهزة الأمن ببندقيات القنص " تشوكافين" (إس في تش) ودراغونوف" (إس في دي)، فضلا عن قناصة "دراغونوف" ذات الأخمص القابل للطي ( إس في دي إس)، وقناصة "إس في إس – 98" بعيار 7.62 ملم.

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يذكر أن بندقية القنص "تشوكافين" هي سلاح شبه آلي يناسب خرطوشة 7.62 × 54 ملم، وقد تم اعتمادها للخدمة في عام 2023. وفي الوقت نفسه، بدأ إنتاجها الصناعي المتسلسل على نطاق واسع.

وتم تصميم البندقية بناء على مخطط ما يسمى بـ الستارة"، يسمح باستخدام مواد البوليمر خفيفة الوزن في عدد من مكوّناتها. كما أنها تتميز ببيئة عمل جيدة، حيث يتوزع الأخمص وعلبة الماسورة والماسورة نفسها على خط واحد، مما يقلل من اهتزاز السلاح في أثناء الرمي، والأخمص قابل للضبط، أما ألواح Picatinny المتوزعة على طول علبة الماسورة بالكامل فتسمح بتركيب أجهزة إضافية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا