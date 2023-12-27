" كلاشينكوف" تسلم وزارة الدفاع أول دفعة من قناصات "تشوكافين"

سلمت شركة "كلاشينكوف" الروسية وزارة الدفاع أول دفعة من بنادق القنص "تشوكافين".

وقال مصدر في الشركة إن الإنتاج المتسلسل للقناصات سيستمر. وأضاف أن بندقية القنص "تشوكافين" اجتازت بنجاح كل الاختبارات والفحوصات. وقد تم تسليم أول دفعة منها لوزارة الدفاع.

وقال رئيس شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف إن قناصة "تشوكافين" أثبتت جودتها وأمانها في اختبارات الكفاءة، وحسب رئيس الشركة فقد تم تحسين بيئة عمل القناصة ودقة الرمي، وتسمح القناصة باستخدام مختلف أنظمة للتصويب.

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يذكر أن قناصة "تشوكافين" هي بندقية قنص نصف آلية. ويتراوح طولها بين 995 و1015 ملم، ووزنها 4.2 كيلوغرام. ويصل مدى عملها إلى 1200 متر، ويمكن أن تنتج البندقية بثلاث نسخ حسب نوع الخرطوشة المستخدمة. ويتسع مخزنها لـ10 طلقات. وهناك أيضا مخازن ذات سعة أكبر بـ15 أو 20 طلقة.

ويذكر أن شركة "كلاشينكوف" كانت قد أفادت في وقت سابق بأنها ستسلم وزارة الدفاع في يناير المقبل بندقية هجومية معدلة من طراز AK-12، تم تحديثها مع الأخذ في الاعتبار الخبرات العملية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا